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صور.. التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 10:01 ص
صور.. التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن توفير عدد من بوابات التعقيم الالكترونية بالديوان العام للوزارة ، وذلك لتعقيم كافة المترددين يومياً من العاملين والموظفين والمواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في اطار جهود الوزارة للحفاظ علي سلامة وصحة الموظفين وكذا المترددين علي الوزارة ، مؤكدا أنه لا يتم السماح بدخول أي موظف أو مواطن الا بارتداء الكمامة الوقائية ، لافتاً إلي أن بوابات التعقيم الالكترونية التي تم توفيرها مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يمر من خلالها ، وتعطي تنبيهاً في حال ارتفاع درجة الحرارة عن المستوي الطبيعي.


وأضاف اللواء محمود شعراوي أن البوابات الجديدة تقوم أيضاً برش ( رذاذ) يحتوي علي مادة كيميائية مطهرة وآمنه علي الانسان طبقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة .


وقال وزير التنمية المحلية، إن البوابات الالكترونية قادرة علي تحديد الاشخاص المشتبه في اصاباتهم بالعدوي وتعقيم الاشخاص الذين يمرون من خلالها من كافة الاتجاهات لفترة محدود وذلك قبل ان يقوم بالمترددين بالاختلاط في مقر الوزارة مع الالتزام والحفاظ علي المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية .


وشدد شعراوي علي أن الوزارة مستمرة في اجراءات التعقيم والتطهير للديوان العام وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة علي مدار الأسبوع ، و المصاعد ووسائل نقل العاملين وكذا الكشف علي  العاملين والمترددين علي المباني الاخري التابعة للوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة .


وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم التنبيه علي كافة المحافظات باتخاذ نفس الاجراءات الخاصة بارتداء الموظفين للكمامات ومنع دخول أي مواطنين غير ملتزمين بهذا القرار واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية .

 

التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (1)
التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (1)

 

التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (2)
التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (2)

 

 

التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (3)
التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (3)

 

 

التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (4)
التنمية المحلية تضع بوابات تعقيم بديوان الوزارة للوقاية من كورونا (4)

 


 


 


وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية

كورونا

فيروس كورونا

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