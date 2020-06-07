اليوم السابع
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صور.. إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية واسترداد 90 فدانا بمطروح

الأحد، 07 يونيو 2020 06:23 م
صور.. إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية واسترداد 90 فدانا بمطروح جانب من إزالة التعديات
مطروح حسن مشالى

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قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بمطروح، اليوم الأحد، حملة مكبرة لتنفيذ عدد 2 قرار إزالة أرقام 38 و 41 بمناطق (الدكرور - الطبطاح) بمساحة (112) متر مربع مباني و مساحة (15) فدان أرض زراعية.

كما تم استرداد عدد (90) فدانا لعدد ( 3 ) طلب تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة ليصبح إجمالي ما تم استرداده اليوم عدد ( 105 ) فدان أرض ملك الدولة.

جاء ذلك بحضور رؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية و الإدارات التنفيذية المعنية بمركز و مدينة سيوة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة  اول بأول مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة مع  استغلال البعض لمواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ مطروح أنه  سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذاً لقرار  رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد محافظ مطروح جميع  المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة  بالبناء العشوائي بدون تقنين  ، حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

 

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