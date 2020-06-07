اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة أسوار مخالفة بمساحة 1400 متر غرب الإسكندرية

الأحد، 07 يونيو 2020 03:12 م
صور.. إزالة أسوار مخالفة بمساحة 1400 متر غرب الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم أنع تم شن حملات إيقاف أعمال البناء المخالف والازالات الفورية بنطاق الحي تنفيذا لتوجيهات السبد رئيس حى العامرية ثان ،حيث تم شن حملة مكبرة بتواجد  إدارة إشغال الطريق ومدير الطرق ومدير المشروعات ،وتم خلالها إزالة أسوار بطول 700م2 حول قطعتين أرض الأولى مساحتها 400 م2 والثانية على مساحة 300م2 بتقسيم قرطبه.

 

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

 

ازالة التعديات (1)
ازالة التعديات (1)

 

ازالة التعديات (2)
ازالة التعديات (2)

 

ازالة التعديات (3)
ازالة التعديات (3)

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة