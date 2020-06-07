صور.. إزالة أسوار مخالفة بمساحة 1400 متر غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم أنع تم شن حملات إيقاف أعمال البناء المخالف والازالات الفورية بنطاق الحي تنفيذا لتوجيهات السبد رئيس حى العامرية ثان ،حيث تم شن حملة مكبرة بتواجد إدارة إشغال الطريق ومدير الطرق ومدير المشروعات ،وتم خلالها إزالة أسوار بطول 700م2 حول قطعتين أرض الأولى مساحتها 400 م2 والثانية على مساحة 300م2 بتقسيم قرطبه.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



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