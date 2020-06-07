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صحيفة: عودة كرة القدم إلى البرازيل والاستعداد لبطولة ريو دى جانيرو

الأحد، 07 يونيو 2020 11:01 ص
صحيفة: عودة كرة القدم إلى البرازيل والاستعداد لبطولة ريو دى جانيرو البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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قررت البرازيل اعادة فتح البلاد من جديد رغم تفشى فيروس كورونا بشكل كبير، وقرر حاكم ولاية ريو دى جانيرو، ويلسون ويتزل، اعادة العديد من الأنشطة بما فى ذلك الرياضية، ولذلك سيتم استئناف بطولة ريو دى جانيرو مرة آخرى.

وعلى الرغم من كونها ثانى أكثر الدول تضررًا فى العالم من الوباء مع أكثر من 651 ألف حالة مؤكدة و35 ألف حالة وفاة، فإن بعض ولايات البرازيل قررت اعادة كرة القدم على عكس أى توقعات، وواحدة من أكثر الولايات المتضررة، مثل ريو دى جانيرو، أول من يعود.

ووافق الحاكم ويلسون ويتزل على إعادة فتح الحانات والمطاعم والتسوق والرياضات مثل كرة القدم، للهواة والمحترفين، مع بروتوكولات النظافة، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

وتعتبر ريو دى جانيرو هى واحدة من الولايات ذات الوضع الأكثر خطورة، مع 60 الف حالة اصابة وعدد الوفيات يتجاوز ال 6 آلاف.

وقال اللاعب الأرجنتينى مارتين بينيتيز "بدأنا التدريب هذا الاثنين وسنرى متى تبدأ بطولة ريو دى جانيرو، وهو أول شئ سيتم لعبه، وهناك اختلافات كبيرة عن مما اعتدنا عليه، فبمجرد الوصول إلى النوادى يتم قياس درجات الحرارة وتعقيم جميع الاشياء الخاصة، كما اننا نذهب إلى منزلنا بعد التدريب دون الاستحمام".

وقال "هناك مخاوف بسبب اجراءات لم نكن نعيشها من قبل، وهناك زملاء لنا معزولون بسبب اصابتهم بالفيروس".

وكان انضم نجوم رياضيون إلى حملة الدفاع عن الديمقراطية ووقعوا بيانا أعده لاعب كورينثيانز السابق كازاخراندى تحت عنوان "الرياضة لأجل الديمقراطية". ومن بينهم راى، قائد منتخب البرازيل بطل العالم فى 1994 وباريس سان جرمان الفرنسى، وهو الأخ الأصغر لقائد منتخب مجد الثمانينات سوكراتيس الذى تحدى النظام العسكرى مع زملائه فى فريق كورينثيانز.


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الرياضة

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