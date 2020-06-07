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صحيفة سودانية: اختفاء 31 مليار دولار فى عهد البشير من صادرات النفط والذهب

الأحد، 07 يونيو 2020 03:22 م
صحيفة سودانية: اختفاء 31 مليار دولار فى عهد البشير من صادرات النفط والذهب الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير
كتب مصطفى عنبر

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كشف تقرير عن إخفاء الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، نحو 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018. وفقا لما نشرته صحيفة المشهد السودانى.

 

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية الدولية، أن هناك تلاعبا كبيرا في أرقام الصادرات، مشيرا إلى أن هذا التلاعب اتضح بعد مقارنة أرقام صادرات البلاد المعلنة من قبل حكومة السودان، البالغة 65 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، والبيانات التي تحصلت عليها من 70 دولة من الشركاء التجاريين للسودان، التي قدرت وارداتها خلال الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار.

 

وأشارت بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار، في حين تشير سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار.

 

وأظهر التقرير وجود ارتباك كبير في الأدوار المرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، ما أدى إلى فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات الفساد، وإهدار الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية”.

 

وكشفت سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 205.4 كيلوغرام من الذهب بقيمة 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت 404.7 كيلوغرام بقيمة 12.7 مليار دولار.

 

 


السودان

عمر البشير

النفط

الذهب

اخبار السودان

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