اليوم السابع
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صحيفة أفغانية: هل لا يزال داعش يشكل تهديدا فى أفغانستان؟

الأحد، 07 يونيو 2020 10:51 م
صحيفة أفغانية: هل لا يزال داعش يشكل تهديدا فى أفغانستان؟ داعش - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تساءلت صحيفة (أفغانستان تايمز) الأفغانية عن مدى استمرار داعش في تشكيل تهديد لأفغانستان، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنت كبح التنظيم بينما يواصل الأخير الإعلان عن تنفيذ عمليات داخل البلاد. 
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن ثلاث هجمات كبيرة وقعت مؤخراً في كابول وننجرهار. 
وأعلنت الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مستشفى الولادة في دشت برشي في كابول، وجنازة في ننجرهار وأحدث هجوم أسفر عن مقتل عالم دين داخل مسجد وزير أكبر خان في كابول.
وقال مسؤول حكومي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هجوم مستشفى دشت برشي الذي أدى إلى مقتل وإصابة نساء وأطفال حديثي الولادة، لم يتم تنفيذه فقط من قبل داعش الإرهابي، ولكن تعاونت معه أيضا شبكة حقاني، وجماعة عسكر طيبة.
وتقول وزارة الداخلية إنه تم اطلاق عمليات لدحر إرهابيي داعش، لكنها تعترف أيضًا بضرورة وجود إجماع دولي ضدها.
وقال طارق عريان المتحدث باسم زارة الداخلية: "نحن نبذل قصارى جهدنا لقمع هذه الجماعة واحتجاز قادتها ، لكننا بحاجة إلى إجماع دولي في هذا الهدف لأن هذه الجماعة الإرهابية ليست في أفغانستان فقط، ولكنها تشكل تهديدًا كبيرًا على العالم". 
واعترف بأن داعش تنشط بمساعدة الجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أقاليم أفغانستان. 
وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير لها إن شبكة حقاني على علاقة وتعاون وثيقين مع تنظيم داعش الإرهابي. وقالت إن شبكة حقاني تمهد الطريق لداعش الإرهابي لتنفيذ هجمات في كابول.
ويعتقد بعض المحللين الأمنيين أن تنظيم داعش الإرهابي سيخلف طالبان التي يبدو أنها تتصالح الآن مع الحكومة. 


داعش

أفغانستان

داعش فى أفغانستان

كابول

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