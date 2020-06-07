صحة كفر الشيخ: توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية على 1947 مخالطا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، يتم توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، على الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، لـ " اليوم السابع "، أن عدد الحالات المخالطة التي يتم توزيع عليهم الشنط 1947 مخالطاً، مؤكدة أن هناك تشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة، على المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية، وانتظام سير العمل، وحسن معاملة المواطنين، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، على توافر جميع المستلزمات الوقائية، والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، و\انطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب، على الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلي، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالالتزام التام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لعبور تلك المرحلة الراهنة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.