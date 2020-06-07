صحة كفر الشيخ تخصص خط طوارئ لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

خصصت مديرية الصحة بكفر الشيخ، بقيادة الدكتورة سوسن سلام، رقم للطوارئ وخطوط للرد على جميع استفسارات المواطنين بالمحافظة بشأن فيروس كورونا وتلقى البلاغات، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى وتقديم خدمة جيدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات والتنسيق مع الأطقم الطبية لاستيعاب جميع الحالات التي تستدعي حالتها الدخول الى المستشفيات والعلاج بها، والتأكيد على مدير الرعاية الأساسية متابعة المرضى الخاضعين للحجر المنزلى كلاً تبعاً للإدارة التابع لها وتوزيع الأدوية عليهم ومتابعة حالاتهم أولاً بأول لحين الشفاء.

وجاء رقم الطوارئ 0473228222 ورقم الخط الساخن 15543 وأرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792،ورقم 0473241130 ،

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا، لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.