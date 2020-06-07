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صحة بنى سويف: لدينا 7 مستشفيات للتعامل مع حالات كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:41 م
صحة بنى سويف: لدينا 7 مستشفيات للتعامل مع حالات كورونا وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف
بنى سويف - أيمن لطفى

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن الوزارة حددت320 مستسفى بمحافظات مصر للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من بينها 7 مستسفيات بمحافظة بنى سويف، وهى "الصدر، الحميات، والتأمين الصحى بمدينة بنى سويف العاصمة، وناصر العام، والواسطى وسمسطا والفشن المركزى" بالإضافة إلى توافر الخدمات الأخرى للمترددين على المستشفى فى ظل وجود الطواقم الطبية لتشغيل هذه المستشفيات، ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة تشغيل هذه المستشفيات وتحويلها إلى عزل كامل لمرضى الفيروس وفق تعليمات الوزارة، وهذا ما جعلنا نعد الأماكن البديلة حاليا لنقل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الغسيل الكلوى والحضانات وغيرها، ورشحنا بعض الوحدات الصحية للقيام بهذه المهمة.

ولفت وكيل وزارة الصحة فى بيان اليوم الأحد، إلى أنه لا يوجد بالمحافظة مستشفى للعزل أو الحجر الصحى لأنها ما زالت تقدم خدمات للجمهور والمترددين عليها مثل العيادات الخارجية والغسيل الكلوى والحضانات، وقد تعافى 117 مصابا بالفيروس داخل عزل المدينة الجامعية حتى الآن منذ تشغيله فى الرابع من الشهر الماضى.

وأوضح محمد يوسف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرر تشكيل لجان بالمحافظات للمرور على هذه المستشفيات، لمعرفة احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة لتوفيرها، واستجابة لهذا القرار، شكل محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من جميع الهيئات.

واستطرد يوسف: انضممت لعضوية لجنة متابعة المستشفيات وبدأنا العمل بزيارات لمستشفيات الحميات وناصر والصدر، والتأمين والواسطى المركزى وبنى سويف التخصصى، ونستكمل المتابعات لباقى المستشفيات بشكل مستمر لحصر جميع الإحتياجات وتوفيرها، حتى تواصل المستشفيات عملها فى مواجهة فيروس كورونا وزيادة نسب الشفاء والتعافى.


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