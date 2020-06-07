صحة الشرقية توجه الشكر للمجتمع المدنى لدوره فى دعم حميات الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

مع استمرار تكاتف الجهود، والمشاركة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة، وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذي يقوموا به، خلال هذه الأزمة.

وفي لفتة طيبة، والشعور النبيل من أصغر متبرع، قام الشاب محمد صبري فراويله، والذي يبلغ من العمر 15 عاما بدعم مستشفى بلبيس المركزي بعدد 10 بدل عزل الفريق الطبي بالمستشفى، هذا وقد قام رجال المجتمع المدني بدعم مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بجهاز CBC صورة الدم كاملة، وطابعة خاصة به، بتكلفة تقديرية بلغت 100 ألف جنيه، وقام عدد من موظفي المعمل المشترك بالتعاون مع فني المعمل بمستشفى حميات الزقازيق بدعم المستشفى بعدد 4 أجهزة نابوليزر، وقيام د. ناصر الشافعي مدير مستشفي القنايات المركزي بدعم المستشفي بـ 3 أجهزة نابوليزر، لصالح المرضي بالمحافظة.

وفى السياق نفسه وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذي يقوموا به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفي فاقوس النموذجي بعدد 80 سرير للمرضي، و3 ترولي، و37 نظارة طبية وقائية، بتكلفة تقديرية بلغت 310 ألف جنيه، كما تم دعم مستشفي العزل ببلبيس المركزي، بعدد 15 سرير للمرضي، وجهاز سونار، وجهاز رسم قلب، ودعم مستشفي الصالحية الجديدة المركزي بعدد 29 كومدينو أثاث لغرف المرضي بتكلفة تقديرية بلغت 39 ألف جنيه، وعدد 100 بدلة وقائية، لصالح الفريق الطبي والمرضي بالمحافظة.