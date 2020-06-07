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الأحد، 07 يونيو 2020 06:45 م
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صحة إسنا: فحص 81 حالة اشتباه بمستشفى الصدر و رصد 20 إيجابية

الأحد، 07 يونيو 2020 06:35 م
صحة إسنا: فحص 81 حالة اشتباه بمستشفى الصدر و رصد 20 إيجابية الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تم فحص ما يقرب من 81 حالة من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا داخل مستشفى صدر إسنا، وتم رصد 20 حالة إيجابية منهم سبعة حالات ببندر إسنا و3 حالات بقرية طفنيس، وحالتان بقرية الدير وحالتان بقرية النواصر، وحالة بقرية أصفون وآخرى بقرية الكيمات، وحالة بقرية السريب وحاله بقرية القرية وحالة بجزيرة راجح وحالة بقرية الزنيقه، وتم تسليم الأدوية للجميع، وسيتم إبلاغهم مساء اليوم طبقاً لوضع الحالة بتفاصيل الوضع ومتابعة حالاتهم ومخالطيهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى بيان صحفى، أن الأولوية بمستشفى إسنا للحجر الصحى فى العزل داخلها خلال الفترة المقبلة، سيكون لأهالى مدينة إسنا ومن الحالات التى تم فحصها خلال الفترة الماضية داخل مستشفى صدر إسنا وثبتت إيجابية مسحتهم خلال الأيام الماضية، موضحاً أن رجال مستشفى صدر إسنا انطلقوا بدءاً من الأسبوع الماضى فى سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها، حيث تم الإتصال بجميع أصحاب الملفات، لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، موضحاً أنه تم خلال الساعات الماضية أعمال تجهيز مستشفى الصدر بإسنا بسعة 14 سريرا قابلة للزيادة، وذلك للبدء الفعلى فى إنقاذ أهالي مدينة إسنا من أصحاب الحالات الحرجة بإدخالهم بأولوية مسبقة لمستشفى العزل الصحى بإسنا.

وأكد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أن هناك انفراجة فى عملية العزل بمستشفى إسنا التخصصى لأهالى مدينة إسنا، حيث تم الاتفاق بين الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ومسئول التنسيق، على أن تكون الأولوية للمترددىن على مستشفى صدر إسنا والذين تم فحصهم خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه تم دخول خمسة حالات من مدينة إسنا، وتم صباح أمس السبت دخول ثلاث حالات من إسنا ورفض دخول حالتين، وجار الآن التنسيق لدخول عشرين حالة جديدة، موجهاً الشكر لوكيل الوزارة، ومسؤول التنسيق بالمديرية، وجار حالياً الاتصال للحالات حسب الأولوية.

 


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