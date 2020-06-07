اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 10:12 ص
خالد صلاح
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شركة الطيران التركية قد تعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

الأحد، 07 يونيو 2020 08:45 ص
شركة الطيران التركية قد تعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية "إلكر أيسي" إن العواقب الاقتصادية للأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤثر على الشركة لمدة خمس سنوات.


وأضاف إلكر أيسي - في حديث لصحيفة حرييت التركية اليومية - أنه من بين الآثار المباشرة تأجيل شراء حوالي 20 طائرة بوينج وإيرباص جديدة، أمرت في 2018 بتوسيع الأسطول.


كما سيتم قطع بعض الخدمات على متن الطائرة ، مثل توزيع وجبات مجانية ، على الرحلات القصيرة. ومن المحتمل خفض الرواتب على الرغم من أن شركة الطيران قالت إنها تريد الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية على الأقل حتى العام المقبل.


تجدر الإشارة أنه خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين ، قبل التوقف النهائي بسبب تفشى الفيروس ، انخفض الركاب بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي.
حص
 


تركيا

كورونا

الخطوط الجوية

خسائر

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