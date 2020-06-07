شاهد لحظة تجمع إعصار لضرب مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو مصورة رصدها أحد سكان مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا لحظة هبوب اعصار هوائي يدعى "كريستوبال" قادما عبر خليج المكسيك منذ أمس السبت، حيث يسير الإعصار بسرعة 12 ميلا في الساعة مع رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للعاصفة وهي تتجمع على أحد سواحل أورلاندو ثم تتوجه لتضرب منازل ولاية فلوريدا الامريكية.

ولا تزال العاصفة الاستوائية كريستوبال تتحرك شمالا عبر خليج المكسيك بعد ظهر أمس السبت بسرعة 12 ميلا في الساعة مع رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة، وتسري مراقبة العاصفة الاستوائية والتحذير من العاصفة الاستوائية في أجزاء من جنوب لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا.



لحظة تجمع الاعصار فى فلوريدا

وستؤثر بعض العصابات الخارجية لكريستوبال على أجزاء من وسط وشمال فلوريدا، وأظهرت نماذج التوقعات عالية الدقة نطاقات من الأمطار الغزيرة تتحرك في تلك المنطقة في وقت لاحق بعد الظهر والمساء.

وعلى المسار الحالي للتوقعات، من المتوقع أن يصل Cristobal إلى الشاطئ في مكان ما في جنوب لويزيانا إما في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر جدًا من يوم الاثنين، وتعد المياه هي الجانب الأكثر إثارة للقلق من العاصفة الاستوائية كريستوبال.

وهناك تحذير من عرام العواصف لأجزاء من جنوب لويزيانا وميسيسيبي، حيث يمكن محليًا ارتفاع 3-5 أقدام من عاصفة، ويمكن أن يكون هناك أيضًا بعض العواصف من 2 إلى 4 أقدام في شمال فلوريدا أيضًا.

وستمتد آثار العاصفة من كريستوبال على بعد حوالي 900 ميل من مورغان سيتي ، لويزيانا ، إلى جزيرة ماركو ، فلوريدا، ويتم نشر تنبيهات الفيضانات لمنطقة بأكملها تقريبًا أيضًا. محليا تصل إلى 1 قدم من الأمطار ممكنة - خاصة في جنوب لويزيانا. كما يتوقع حدوث فيضان النهر بسبب الأمطار الغزيرة للغاية.