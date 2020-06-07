اليوم السابع
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س و ج كل ما تريد معرفتة عن أسعار الليمون وأسباب ارتفاعه وتوقعات الأسعار

الأحد، 07 يونيو 2020 05:39 م
س و ج كل ما تريد معرفتة عن أسعار الليمون وأسباب ارتفاعه وتوقعات الأسعار الليمون
كتبت سماح لبيب

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ارتفعت أسعار الليمون فى السوق المحلى لتتراوح ما بين 40 إلى 50 جنية للكيلو على حسب كل منطقة ، وعلل الكثيرون ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاقبال على شرائه وتناوله بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ، والنصائح المستمرة بين الأفراد حول ضرورة تناول الخضروات الطبيعية التى تحتوى على فيتامتامينات ومضادات للأكسدة مثل الليمون ، إلا أن رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين د سمير النجار أكد لـ " اليوم السابع " أن الليمون متوفر فى انتاجه على مدار العام ، وتنتج مصر نوعين وهو النوع صغير الحجم الذى يستخدم فى السوق المحلى ويسمى الليمون البنزهير ، وهناك النوع كبير الحجم وهو الليمون الأضاليا ويتم تصدير معظم انتاجيه للخارج. 

س هل ارتفعت أسعار الليمون ؟ 

ج : نعم وتراوحت ما بين 40 إلى 50 جنيه للكيلو سواء فى الجملة أو المستهلك بعد أن كان بـ 15 جنية للكيلو . 

س :  هل كورونا هى السبب فى ارتفاع الأسعار ؟ 

ج : وفقا لجمعية رجال الأعمال الزراعيين محصول الليمون موجود على مدار العام ويكفى حاجة المستهلكين حتى فى حالة الاقبال على الشراء بسبب أزمة كورونا . 

س : وما السبب فى ارتفاع الأسعار ؟ 

ج : السبب فى زيادة أسعار الليمون هو انتظار حصاد المحصول الجديد الشهر المقبل والمعروض حاليا هى الكميات المتاحة من المحصول السابق ، وعادة ما يحدث فصل بين حصاد المحاصيل فترتفع نسبيا بعض الخضروات خصوصا بعد انتهاء فصول الشتاء . 

س : هل ستنخفض الأسعار مرة أخرى ؟

ج : نعم ستنخفض الأسعار خلال أيام ويعود إلى معدلاتة الطبيعية مثلما كان خلال الأسابيع الماضية . 

س : هل المحصول الجديد يكفى ارتفاع الطلب من المستهلكين على شراء الليمون بأسعار مناسبة ؟ 

ج : نعم المحصول الجديد يكفى حاجة الطلب من المواطنين ، والليمون موجود على مدار العام ولا يحدث فيه أى أزمات سواء فى المعروض أو الأسعار . 

 


اخبار الاقتصاد

اسعار الليمون

كورونا

رجال الاعمال الزراعيين

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