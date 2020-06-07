س و ج كل ما تريد معرفتة عن أسعار الليمون وأسباب ارتفاعه وتوقعات الأسعار

كتبت سماح لبيب

ارتفعت أسعار الليمون فى السوق المحلى لتتراوح ما بين 40 إلى 50 جنية للكيلو على حسب كل منطقة ، وعلل الكثيرون ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاقبال على شرائه وتناوله بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ، والنصائح المستمرة بين الأفراد حول ضرورة تناول الخضروات الطبيعية التى تحتوى على فيتامتامينات ومضادات للأكسدة مثل الليمون ، إلا أن رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين د سمير النجار أكد لـ " اليوم السابع " أن الليمون متوفر فى انتاجه على مدار العام ، وتنتج مصر نوعين وهو النوع صغير الحجم الذى يستخدم فى السوق المحلى ويسمى الليمون البنزهير ، وهناك النوع كبير الحجم وهو الليمون الأضاليا ويتم تصدير معظم انتاجيه للخارج.



س هل ارتفعت أسعار الليمون ؟ ج : نعم وتراوحت ما بين 40 إلى 50 جنيه للكيلو سواء فى الجملة أو المستهلك بعد أن كان بـ 15 جنية للكيلو . س : هل كورونا هى السبب فى ارتفاع الأسعار ؟ ج : وفقا لجمعية رجال الأعمال الزراعيين محصول الليمون موجود على مدار العام ويكفى حاجة المستهلكين حتى فى حالة الاقبال على الشراء بسبب أزمة كورونا .



س : وما السبب فى ارتفاع الأسعار ؟ ج : السبب فى زيادة أسعار الليمون هو انتظار حصاد المحصول الجديد الشهر المقبل والمعروض حاليا هى الكميات المتاحة من المحصول السابق ، وعادة ما يحدث فصل بين حصاد المحاصيل فترتفع نسبيا بعض الخضروات خصوصا بعد انتهاء فصول الشتاء .



س : هل ستنخفض الأسعار مرة أخرى ؟ ج : نعم ستنخفض الأسعار خلال أيام ويعود إلى معدلاتة الطبيعية مثلما كان خلال الأسابيع الماضية .