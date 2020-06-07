سيناتور أمريكى: الصين تحاول إفشال تطوير لقاح لكورونا

قال ريك سكوت، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لديها ما يدل على أن الصين تحاول إبطاء محاولات دول غربية تطوير لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 أو إفشالها بالكامل.

وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يتعين علينا أن ننجز تطوير هذا اللقاح. للأسف لدينا دليل على أن الصين الشيوعية تحاول إفشالنا أو إبطاء العملية".

وتابع قائلا "الصين لا تريدنا أن... نفعلها أولا.. لقد قرروا أن يكونوا خصما للأمريكيين وأعتقد للديمقراطية حول العالم".

ولدى سؤاله عن الدليل الذي لدى الولايات المتحدة عن ذلك، أحجم سكوت عن تقديم تفاصيل لكنه قال إنه جاء من أجهزة مخابرات.

وقال "هذا اللقاح مهم حقا لنا جميعا كي تبدأ عجلة اقتصادنا في الدوران مجددا. ما أعتقده حقا هو أنه سواء طورته إنجلترا أولا أو نحن أولا فسنتشاركه. الصين لن تتشاركه معنا".