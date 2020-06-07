سيدة تتبرع بمنزل 5 طوابق لإنشاء مستشفى خيرى بعد إصابتها بكورونا فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

قررت هناء عبد الحليم، ابنة قرية منشأة الأمراء بمركز المحلة بمحافظة الغربية، التبرع بمنزل مكون من 5 طوابق بالقرية، لإنشاء مستشفى خيرى لخدمة أبناء القرية والقرى والعزب التوابع، تخفيفا عن معاناة الأهالى، بعد إصابتها هى وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المواطنة هناء عبد الحليم لـ"اليوم السابع" أنها عرضت فكرة التبرع بمنزلها لإنشاء مستشفى خيرى كانت منذ عدة سنوات، وسعت لدى المسئولين لتنفيذ الفكرة على ارض الواقع لتجهيز المستشفى وافتتاحها لخدمة المرضى ولكن كان هناك عائق أمام ذلك، وهو وجود ماكينة طحين بجوار المنزل.

وأضافت أنها تقيم مع أفراد أسرتها بمدينة الشروق بالقاهرة، وظهرت عليها وعلى أفراد أسرتها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويخضعون للعزل المنزلى، وأصرت على التبرع بالمنزل والمقام على مساحة كبيرة، لإنشاء مستشفى خيرى كبير يخدم أهالى قريتها والقرى والعزب التابعة لها.

وأكدت أنها لا تحتاج للمنزل وأنها حريصة على خدمة أهالى قريتها وتقديم جزء بسيط لهم وهو إقامة مستشفى خيرى يقدم خدمة طبية لهم، مطالبة المسئولين بوزارة الصحة ومحافظ الغربية، بالتدخل وإنهاء إجراءات إقامة المستشفى، حتى يتحقق حلم إقامة مستشفى خيرى للقرية، لتخفيف عبء التنقل من القرية للمستشفى العام بالمحلة أو المستشفيات الخاصة والتى تحتاج تكاليف باهظة لكى يدخل المريض بها.