اليوم السابع
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سمكة قرش طولها 3 أمتار تهاجم شواطئ أستراليا وتقتل شخصا

الأحد، 07 يونيو 2020 07:46 ص
سمكة قرش طولها 3 أمتار تهاجم شواطئ أستراليا وتقتل شخصا سمكة قرش
رويترز

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 قالت الشرطة الأسترالية إن رجلا عمره 60 عاما لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش طولها ثلاثة أمتار اليوم الأحد، أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج في شمال ولاية نيو ساوث ويلز.

وسارع عدة أشخاص كانوا يمارسون نفس الرياضة لمساعدة الرجل وصارعوا السمكة قبل سحبه إلى الشاطئ عند سولت بيتش قرب كينجسكليف على بعد نحو 800 كيلومتر شمالي سيدني.

وقالت الشرطة في بيان "تم تقديم إسعافات أولية للجروح الخطيرة في ساقه اليسرى ولكنه توفي في الموقع".

وبناء على معلومات من جمعية حماية تارجونا الحكومية المسؤولة عن العديد من حدائق الحيوان فإن حادث الوفاة الذي وقع اليوم الأحد سيكون ثالث حادث في استراليا هذا العام.

ولم تحدث وفيات العام الماضي.


قرش

سمكه

استراليا

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