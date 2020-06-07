اليوم السابع
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سكرتير عام شمال سيناء يتفقد منطقة آثار الفرما

الأحد، 07 يونيو 2020 07:37 م
سكرتير عام شمال سيناء يتفقد منطقة آثار الفرما جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، أن العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء يرافقه الدكتور سامى صالح، مدير عام منطقة آثار شمال سيناء تفقدا منطقة آثار الفرما بقرية بالوظة بمركز بئر العبد.

وأكد العميد أسامة الغندور أن شمال سيناء كانت أول نقطة فى مسار العائلة المقدسة، والتى تتكون من 25 نقطة مرت بها العائلة المقدسة بدأت من بيت لحم بفلسطين عبر سيناء حتى محمية الزرانيق "الفلوسيات" غرب مدينة العريش ثم مدينة الفرما بشمال سيناء وصولا إلى دير المحرق بمحافظة أسيوط.

وأضاف الغندور أن محافظة شمال سيناء تشارك فى المشروع القومى لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث يعد مشروعا قوميا وسياحيا وعمرانيا، مؤكدًا أن مسار العائلة المقدسة يعتبر أطول مسار فى دولة واحدة، حيث يبلغ طوله 3500 كيلو مترا "ذهابا وعودة"، واستغرقت الرحلة فيه 47 شهرًا.

وأضاف الغندور أن منطقة آثار الفرما تعد النقطة رقم 7 فى مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء، كما أن الفرما كانت مركزًا عسكريًا وتجاريًا واقتصاديًا مهمًا على الطرق الرئيسية بين بلاد الشام وبين أوروبا وشرق آسيا وتضم مجموعة من الحمامات ومسرح كبير يرجع للعصر الرومانى وقلعة رومانية استمر استخدامها حتى العصر الإسلامى، بجانب تل المخزن وتل الكنائس.

وأشار الغندور إلى قيام المحافظة برفع كفاءة المنطقة وإقامة منطقة استثمارية على مسار العائلة المقدسة بالفرما تضم إنشاء فندق سياحى ومجموعة من المطاعم ومركز تجارى ومعرض للمنتجات السيناوية وذلك على مساحة 60 ألف متر مربع بالمنطقة، ما يساهم فى وضع شمال سيناء على خريطة السياحة العالمية وخلق فرص عمل للشباب بصورة مباشرة وغير مباشرة ورفع كفاءة المكان.

بدوره أكد الدكتور سامى صالح، مدير عام منطقة آثار شمال سيناء أن منطقة آثار الفرما تعتبر من أهم المواقع الأثرية بشمال سيناء، ويقع على بعد نحو خمسة عشرة كيلو متراً شمال قرية بالوظة على طريق القنطرة شرق بشمال سيناء ويمتد ليشمل عدداً من التلال الأثرية المهمة إلى جانب المنطقة الرئيسية والتى تقع بها المدينة الأثرية والتى كشفت الحفائر الحديثة بها عن مجموعة من الحمامات ومسرح كبير يرجع للعصر الرومانى وقلعة رومانية استمر استخدامها حتى العصر الإسلامى، ويوجد أيضا الضاحية الشرقية لمدينة بيلوزيوم (تل المخزن- تل الكنائس) وهى عبارة عن مجموعة من الجزر تقع عند مصب الفرع البيلوزى وقد كانت هذه التلال معاصرة للمدينة الآثرية على الرغم من شخصية وإستقلالية كل تل فى نوعية الآثار المكتشفة به.

من جانبه أكد رضا عروج مدير عام السياحة بشمال سيناء تخصيص مبلغ 10.8 مليون جنيه لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة الفرما والمناطق المحيطة بها من خلال رصف الطريق المؤدى إلى المنطقة وإنارة وتشجير جوانبه وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية وإنشاء غرفتى أمن على مدخل المنطقة، بجانب إنشاء خزان مياه بسعة 250 مترا مكعبا.

وحضر الجولة التفقدية كل من محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، رضا عروج مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى، شحته حسين على رئيس قرية بالوظة.

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