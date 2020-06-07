اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 07 يونيو 2020 07:19 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، مقارنه بالأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.21 جنيه للشراء، و 18.49 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.14 جنيه للشراء.
 
18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.21 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.05 جنيه للشراء.
 
18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.86 جنيه للشراء.
 
18.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.08 جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.08 جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.06 جنيه للشراء.
 
18.29 جنيه للبيع.
 
 
تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.
 
حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة