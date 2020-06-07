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سعر الدولار يرتفع اليوم الأحد 7-6-2020 .. ليسجل 16.25 جنيه

الأحد، 07 يونيو 2020 12:08 م
سعر الدولار يرتفع اليوم الأحد 7-6-2020 .. ليسجل 16.25 جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى، مقارنة بتعاملات الصباحية للدولار ، حيث شهد ارتفاعا بقيمة قرشين على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.13 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
 
16.25 جنيه للبيع مقابل 16.23 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

عر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.14 جنيه للشراء.
16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.13جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
 
16.25 جنيه للبيع مقابل سعره 16.23 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.17 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.15 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
 
16.27 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.25 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.17 جنيه للشراء مقابل سعره 16.15 جنيه بارتفاع قرشين.
 
16.27 جنيه للبيع مقابل سعره 16.25 جنيه بارتفاع قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.17 جنيه للشراء مقابل سعره 16.15 جنيه بارتفاع قرشين.
 
16.27 جنيه للبيع مقابل سعره 16.25 جنيه بارتفاع قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.17 جنيه للشراء مقابل 16.15 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
 
16.27 جنيه للبيع مقابل 16.25 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.17 جنيه للشراء.
 
16.27 جنيه للبيع.
 
 
ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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