اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

الأحد، 07 يونيو 2020 07:14 م
سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة محافظ الغربية خلال جولته
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، عن سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة المحلة وبعض قرى مركز سمنود، لمتابعة منافذ بيع الكمامات المتنقلة، التى وفرتها المحافظة، ومنافذ البيع الأخرى بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.

وشدد محافظ الغربية، على رئيس حى أول وثانى طنطا بوضع صندوق لجمع القمامة أمام مجمع العمارات بمدخل طنطا المحلة ورفع الإشغالات الموجودة بالطريق، وكذلك التوجيه باستمرار أعمال النظافة بمركز ومدينة سمنود، إلى جانب سرعة بدء المنافذ التى تم توفيرها لبيع الكمامات فى التوزيع غدا الاثنين.

ووجه د. رحمى رئيس حى أول وثانى المحلة بعمل حملة مكبرة من الحى والتموين والصحة لرفع الإشغالات ومراجعة الفاكهة والخضراوات مع الباعة الجائلين للتأكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما وجه بتوفير مقاعد على مسافات متباعدة للمترددين على بنك ناصر الاجتماعى وشركة بتروتريد لتجنب الزحام وعدم تكدس المواطنين.

من ناحية أخرى أكد محافظ الغربية استمرار أعمال المتابعة اليومية لمستشفيات العزل بالغربية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وفى ذات السياق أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعضو اللجنة العليا للمتابعة، زيارة تفقدية اليوم لمستشفى صدر طنطا، رافقه خلالها اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوافر العلاج بالصيدليات، وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.


اخبار عاجله

محافظ الغربية

مخالفه عدم ارتداء الكمامات

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة