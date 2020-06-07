سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

الغربية - عادل ضرة

كشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، عن سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة المحلة وبعض قرى مركز سمنود، لمتابعة منافذ بيع الكمامات المتنقلة، التى وفرتها المحافظة، ومنافذ البيع الأخرى بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.

وشدد محافظ الغربية، على رئيس حى أول وثانى طنطا بوضع صندوق لجمع القمامة أمام مجمع العمارات بمدخل طنطا المحلة ورفع الإشغالات الموجودة بالطريق، وكذلك التوجيه باستمرار أعمال النظافة بمركز ومدينة سمنود، إلى جانب سرعة بدء المنافذ التى تم توفيرها لبيع الكمامات فى التوزيع غدا الاثنين.

ووجه د. رحمى رئيس حى أول وثانى المحلة بعمل حملة مكبرة من الحى والتموين والصحة لرفع الإشغالات ومراجعة الفاكهة والخضراوات مع الباعة الجائلين للتأكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما وجه بتوفير مقاعد على مسافات متباعدة للمترددين على بنك ناصر الاجتماعى وشركة بتروتريد لتجنب الزحام وعدم تكدس المواطنين.

من ناحية أخرى أكد محافظ الغربية استمرار أعمال المتابعة اليومية لمستشفيات العزل بالغربية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وفى ذات السياق أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعضو اللجنة العليا للمتابعة، زيارة تفقدية اليوم لمستشفى صدر طنطا، رافقه خلالها اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوافر العلاج بالصيدليات، وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.