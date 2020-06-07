اليوم السابع
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رويترز: إجمالى وفيات كورونا فى العالم يتجاوز 400 الف

الأحد، 07 يونيو 2020 07:11 م
رويترز: إجمالى وفيات كورونا فى العالم يتجاوز 400 الف كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز، أن إجمالي الوفيات عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوز 400 ألف اليوم الأحد مع ارتفاع حالات الإصابة في البرازيل والهند.

ونحو ربع هذه الوفيات في الولايات المتحدة لكن الوفيات في أمريكا الجنوبية تتزايد سريعا.

وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات المتصلة بكوفيد-19 خلال خمسة أشهر فقط يعادل الآن عدد الذين يموتون سنويا من الملاريا أحد أكثر الأمراض المعدية الفتاكة بالعالم.

ويقترب عدد الإصابات عالميا من سبعة ملايين إصابة، يوجد نحو مليونين منها أو 30 % في الولايات المتحدة وتوجد ثاني أكبر بؤرة للتفشي في أمريكا اللاتينية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة من الحالات حسب إحصاء رويترز.

وسجلت أول حالة وفاة بكوفيد-19 في العاشر من يناير كانون الثاني في ووهان بالصين لكن في مطلع أبريل تجاوز عدد الوفيات 100 ألف بحسب إحصاء رويترز المستند على التقارير الرسمية للحكومات وخلال 24 يوما ارتفع عدد الوفيات من 300 ألف إلى 400 ألف.

وتوجد أعلى حصيلة وفيات بالعالم في الولايات المتحدة بلغت 110 آلاف وترتفع الوفيات في البرازيل سريعا مما قد يدفعها للمركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات الذي تحتله بريطانيا حاليا.

ومن المعتقد أن إجمالي عدد الوفيات أكبر من المسجل رسميا وهو 400 ألف إذ تفتقر الكثير من الدول للمعدات اللازمة لفحص جميع الضحايا فيما لا تحصر بعض الدول الوفيات التي تحدث خارج المستشفيات.  

 


كندا

كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الامريكية

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