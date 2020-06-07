اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 09:31 م
خالد صلاح
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روسيا تدخل على خط مواجهة كورونا بعقار جديد (فيديو)

الأحد، 07 يونيو 2020 08:01 م
روسيا تدخل على خط مواجهة كورونا بعقار جديد (فيديو) عقار روسى لمواجهة كورونا

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كشفت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد).

وبحسب وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، فإن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى.

كانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي أول دواء روسي لمكافحة "كورونا"، وهو عقار "أفيفافير".

 

لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى..


علاج كورونا

ادوية كورونا

علاج روسيا لكورونا

كورونا

جواء كورونا

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