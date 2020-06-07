اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مياه القليوبية يعلن إطلاق تطبيق "قراءاتى" ويدعو المواطنين لاستخدامه

الأحد، 07 يونيو 2020 11:11 ص
رئيس مياه القليوبية يعلن إطلاق تطبيق "قراءاتى" ويدعو المواطنين لاستخدامه المهندس مصطفى مجاهد - رئيس شركة مياه القليوبية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلي ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته، وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أعلن عن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول (قراءتى) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب، والمتاح بدءاً من اليوم على نظام التشغيل الاندرويد، وقريبا سيتاح نسخة لنظام التشغيل  IOS.

وأوضح أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه، ويتميز تطبيق قراءتى المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتوره  تعبر عن استهلاكهم الفعلى.

 

 


وزاره الإسكان

الشركه القابضه للمياه

شركه مياه القليوبيه

محافظه القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة