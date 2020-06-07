اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 03:32 ص
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رئيس مدينة الزينية: رفع 18 طن مخلفات صلبة وقمامة بالقرى فى حملات نظافة

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 ص
رئيس مدينة الزينية: رفع 18 طن مخلفات صلبة وقمامة بالقرى فى حملات نظافة رفع 18 طن مخلفات صلبة وقمامة بالقرى بحملات نظافة بالزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة اليومية لتجميل القرى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، خلال الـ24 ساعة الماضية بإستكمال أعمال النظافة داخل نطاق المدينة على الشارع الرئيسي "الأقصر- العشى"، من منطقة السنترال وحتى المعهد الدينى برفع التراكمات والمخلفات من الطرق، حيث تم رفع 15 طن مخلفات بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسؤول النظافة بالمدينة، كما قامت الوحدة لقرية المدامود بحري برفع 3 أطنان من القمامة بالقرية بقيادة يوسف أحمد محمود رئيس القرية.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم أيضاً العمل فى معالجة هبوط في الشارع الرئيسي بقرية الصعايدة، حيث كان قد وقع بسبب خط الطرد الخاص بخطوط الصرف الصحى بالمنطقة، حيث كانت قد شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماع مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى، ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد أبو عيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الأعمال ومناقشة أوضاع القرى.

وشدد العقيد أحمد الهوارى، خلال الإجتماع، على كافة المسئولين على ضرورة المرور المستمر لرصد مخالفات المبانى والتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزارعية، وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما أكد رئيس مدينة الزينية على الإلتزام بكافة الإجراءات الغحترازية والوقائية المقررة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والتنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات.


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