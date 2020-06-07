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رئيس مدينة أشمون الجديد : سأسعى لانجاز كل الملفات العالقة وعلى رأسها قانون التصالح

الأحد، 07 يونيو 2020 10:56 ص
رئيس مدينة أشمون الجديد : سأسعى لانجاز كل الملفات العالقة وعلى رأسها قانون التصالح الدكتور ياسر عبدالمنعم الجندى رئيس مركز ومدينه أشمون الجديد
المنوفية - محمود شاكر

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أعرب الدكتور ياسر عبدالمنعم الجندى رئيس مركز ومدينه أشمون الجديد ، عن سعادته الغامرة بتوليه منصب رئيس مدينة أشمون فى الحركة الأخيرة للمحليات

وقال الجندى ، أنه يتشرف بالعمل فى مركز أشمون والذى يعتبر من أكبر مراكز الجمهورية ، لافتا إلى أنه سيسعى للوصول إلى كل شخص فى أشمون، وأن باب مجلس المدينة مفتوح للجميع وفى أى وقت  .

وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه سيسعى إلى القضاء على كافة الموضوعات العالقة فى كل الاتجاهات ، وعلى رأسها قانون التصالح ، وأن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به علاوة على كل الأمور التى تخص المركز والمدينة

يذكر أن الدكتور ياسر عبد المنعم أبو الفتوح الجندى هو من مواليد إيتاى البارود محافظة البحيرة ، وحاصل على بكالوريوس تربية دكتوراه فى علم النفس ودبلومة فى الإدارة المحلية ، عمل رئيسآ لمركز ومدينة بركة السبع ، ثم رئيسا لمركز ومدينة أبشواى ، ثم ديوان عام محافظة البحيرة ، ثم رئيسا لحى منتزه ثان فى الإسكندرية

يذكر أنه فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر .

أصدر محافظ المنوفية ، توجيه رقم (44) أوضح فيه ، أن يقتصر القرار المشار إليه على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ، ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ، ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها ، كما أشار إلى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط ، دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة ، كما أكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات .

 


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