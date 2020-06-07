رئيس مدينة أشمون الجديد : سأسعى لانجاز كل الملفات العالقة وعلى رأسها قانون التصالح

المنوفية - محمود شاكر

أعرب الدكتور ياسر عبدالمنعم الجندى رئيس مركز ومدينه أشمون الجديد ، عن سعادته الغامرة بتوليه منصب رئيس مدينة أشمون فى الحركة الأخيرة للمحليات.

وقال الجندى ، أنه يتشرف بالعمل فى مركز أشمون والذى يعتبر من أكبر مراكز الجمهورية ، لافتا إلى أنه سيسعى للوصول إلى كل شخص فى أشمون، وأن باب مجلس المدينة مفتوح للجميع وفى أى وقت .

وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه سيسعى إلى القضاء على كافة الموضوعات العالقة فى كل الاتجاهات ، وعلى رأسها قانون التصالح ، وأن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به علاوة على كل الأمور التى تخص المركز والمدينة .

يذكر أن الدكتور ياسر عبد المنعم أبو الفتوح الجندى هو من مواليد إيتاى البارود محافظة البحيرة ، وحاصل على بكالوريوس تربية دكتوراه فى علم النفس ودبلومة فى الإدارة المحلية ، عمل رئيسآ لمركز ومدينة بركة السبع ، ثم رئيسا لمركز ومدينة أبشواى ، ثم ديوان عام محافظة البحيرة ، ثم رئيسا لحى منتزه ثان فى الإسكندرية.

يذكر أنه فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر .

أصدر محافظ المنوفية ، توجيه رقم (44) أوضح فيه ، أن يقتصر القرار المشار إليه على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ، ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ، ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها ، كما أشار إلى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط ، دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة ، كما أكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات .