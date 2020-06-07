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رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات مبنى " العزل " بالمستشفى الجامعى

الأحد، 07 يونيو 2020 01:09 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات مبنى " العزل " بالمستشفى الجامعى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم ، رئيس جامعة سوهاج ، مبنى الأورام بالمستشفى الجامعي ، والذى تم تخصيصه كمستشفى "عزل" لإعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاطقم الطبية والعاملين بالجامعة الذين يثبت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور أحمد عزيز ، أنه فى إطار خطة الدولة للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا ، خصصت الجامعة هذا المبنى، حيث تأتى تلك الزيارة التفقدية للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المصابين ، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين .

وقال الدكتور حسان النعمانى ، القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى ، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ، أن ذلك يأتى استكمالا للدور الذى تقوم به المستشفى الجامعى للمساهمة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن المبنى الذى تم تخصيصه للعزل هو مبنى منفصل تماما عن باقى مبانى المستشفي ، ويتكون من خمسه طوابق بطاقه 100 سرير ، حيث تم تجهيزة ودعمه بالمستلزمات الطبيه والاقسام الخدمية لعلاج المصابين .

ومن جانبه أضح الدكتور حمدى سعد ، مدير المستشفى الجامعي، أنه تم تخصيص الطابق الأول والثالث علوى داخل المبنى للمرضى، حيث يتضمن 3 آسرة عناية مركزة و3 آسرة عناية متوسطة ، إلى جانب 19 سرير للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من المصابين ، كما تم دعم المبنى باجهزة الأشعة ومعامل التحاليل اللازمة ، وجهاز Pcr ، إلى جانب تجهيز12 غرفه بالطابق الرابع لإقامة الطاقم الطبي .

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان النعمانى ، رئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفي، والدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التخدير، والدكتور ممدوح عصمت مدير مستشفى العزل.

 


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