رئيس جامعة القاهرة يوافق على تعيين 129 طبيبًا بالمستشفيات الجامعية

كتب محمد صبحى



وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 129 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 5 سنوات كحد أقصى.



يذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة سبق وأن أعلنت منتصف أبريل الماضي ، عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري، وذلك بدلًا من الوظائف التي ستخلو في منتصف مايو، وقد تقدم لشغل الوظائف المعلنة 311 طبيبًا وتمت المفاضلة بين جميع المتقدمين على أساس المجموع التراكمي وانتهت بترشيح 129 طبيبًا.





وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، وذلك تخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم التوجيه بتخصيص مندوب رسمي تحت اشراف العميد وادارة وكيل الكلية للمجتمع في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للاساتذة فوق الستين وذوي الامراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا، وذلك بغرض التخفيف عن كبار السن من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل جائحة فيروس كورونا.



كان الدكتور محمد الخشت قرر في وقت سابق صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة شهرين دفعة واحدة (أبريل ومايو)، ووجه بتشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية. كما قرر السماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط احضار الفواتير مختومة ومعتمدة، مؤكدًا أن الجامعة سوف تسدد التكلفة المعادلة لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.







