رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية يكشف طرق تعقيم القطارات

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس إبراهيم عيسى رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية أنه بمجرد وصول القطار إلى المحطة ونزول الركاب منه يذهب إلى الورش، حيث إن هناك ورشة رئيسة يتم من خلالها تعقيم القطار وتطهيره بشكل كامل، وتجهيز القطارات الواردة من السفر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية، فة تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم للكراسى والأسطح والسقف وأماكن الحقائب، وذلك على مدارس 24 ساعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية أنه يتم التنبيه بعدم دخول أى راكب بدون كمامة، وإذا لم يمتلك الراكب كمامة نعطى له كمامة على التذكرة، وهناك لوحات استرشادية وإذاعات محلية تتضمن إرشادات للراكب بالإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة كورونا.

وكانت هيئة السكة الحديد قد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.