اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية يكشف طرق تعقيم القطارات

الأحد، 07 يونيو 2020 03:12 م
رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية يكشف طرق تعقيم القطارات قطارات
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس إبراهيم عيسى رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية أنه بمجرد وصول القطار إلى المحطة ونزول الركاب منه يذهب إلى الورش، حيث إن هناك ورشة رئيسة يتم من خلالها تعقيم القطار وتطهيره بشكل كامل، وتجهيز القطارات الواردة من السفر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية، فة تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم للكراسى والأسطح والسقف وأماكن الحقائب، وذلك على مدارس 24 ساعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكك الحديدية أنه يتم التنبيه بعدم دخول أى راكب بدون كمامة، وإذا لم يمتلك الراكب كمامة نعطى له كمامة على التذكرة، وهناك لوحات استرشادية وإذاعات محلية تتضمن إرشادات للراكب بالإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة كورونا.

وكانت هيئة السكة الحديد قد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


تعقيم

استرشادات

كمامه

إبراهيم عيسى

قطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 يونيو 2020 09:26 ص

3 أعوام على المقاطعة العربية لقطر والدوحة مستمرة فى دعم الإرهاب.. برلمانيون يطالبون بمزيد من إجراءات المقاطعة ودعوات لتحرك دولى لإيقاف ممارسات حكومة تميم ..مصطفى بكرى: لا بد من وقف دعمها للتنظيمات الإرهابية

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 م

مصطفى بكرى: يجب أن يكون هناك مزيد من إجراءات العزلة والمقاطعة لقطر

السبت، 06 يونيو 2020 05:25 م

إعلامى سعودى يؤكد: المقاطعة العربية بترت اليد الإرهابية لقطر

السبت، 06 يونيو 2020 03:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة