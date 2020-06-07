رئيس أركان الجيش الباكستانى يلتقى بالمبعوث الأمريكى للمصالحة الأفغانية

وكالات

التقى رئيس أركان الجيش الباكستانى، الجنرال قمر جاويد باجوه، اليوم، بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماى خليل زاد الذى يزور باكستان حالياً.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني الإقليمي، وقضية اللاجئين الأفغان، وعملية المصالحة الأفغانية، وإدارة الحدود بين باكستان وأفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة.