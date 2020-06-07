ديلى ميل: لندن تسعى لتقليل التباعد من مترين لمتر لمساعدة الشركات على الفتح

كتبت رباب فتحى

سعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تقليص التباعد الاجتماعي من مترين إلى متر واحد في إطار خطط لتسريع إعادة فتح الاقتصاد بعد تحذيره من فقدان ملايين الوظائف.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه تم تشكيل مجموعة من ستة وزراء كبار - أطلق عليها اسم Save Summer Six - لمعرفة كيفية إعادة المملكة المتحدة إلى شيء يقترب من الحياة الطبيعية بحلول شهر يوليو.

تعتقد المجموعة أن تغيير قاعدة التباعد الاجتماعي هو مفتاح إعادة تشغيل الاقتصاد، وأنه إذا بقي قيد المترين على هذا النحو ، فستمنع العديد من الشركات من إعادة فتح أبوابها.

ويقال إن وزير الأعمال ألوك شارما يتحدث إلى نظرائه في دول أوروبية أخرى مثل هولندا والدنمارك لمعرفة كيف انتقلوا إلى 1.5 متر ومتر واحد على التوالي. توصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى متر واحد.

وقالت الصحيفة إن تسريع تخفيف الإغلاق سيثير مخاوف بين الخبراء العلميين بعد أن أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل الإصابة بالعدوى يمكن أن يكون أعلى من الرقم الحاسم في أجزاء معينة من البلاد.

لكن وزير الصحة مات هانكوك تحرك اليوم لتهدئة أي مخاوف حيث قال إنه لا توجد "مفاضلة" بين الاقتصاد وصحة الأمة.

أصر هانكوك على أن الحكومة ستمضي على أساس "السلامة أولاً" بدقة وأن المملكة المتحدة "تكسب المعركة" ضد فيروس كورونا.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن يستخدم رئيس الوزراء في الأسابيع المقبلة خطابًا رئيسيًا لتحديد خططه لـ "إعادة بناء بريطانيا" في أعقاب جائحة الفيروس التاجي حيث يتطلع إلى إعادة إطلاق جدول أعماله المحلي بشكل فعال.

من المحتمل أن يتضمن الخطاب تعهدًا بتسريع مشروعات البنية التحتية الرئيسية - بما في ذلك تعهدات حزب المحافظين ببناء 40 مستشفى جديدًا وتحسينات رئيسية للطرق.