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خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث عنف المطرية عام 2015

الأحد، 07 يونيو 2020 07:00 ص
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث عنف المطرية عام 2015 المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات 8 متهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحكم على من يعاد محاكمتهم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 إرهاب لنظر أعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.

 


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