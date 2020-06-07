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خروج 9 متعافين من مصابى كورونا بعزل المدينة الجامعية فى بنى سويف

الأحد، 07 يونيو 2020 02:02 م
خروج 9 متعافين من مصابى كورونا بعزل المدينة الجامعية فى بنى سويف خروج وتعافى حالات جديدة بمدينة العزل
بنى سويف ـ هانى فتحى

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كشف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف،  فى تصريحات صحفية عن تعافي وخروج 9 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب إخضاعهم للعلاج في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل، بقيادة الدكتورة سالي الخولي، من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتورة سالي الخولي، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

 

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

 

 

 

 


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