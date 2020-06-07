خروج مصابى الهجوم المسلح بمكتب بريد "ام خنان" بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

خرج خفيران كانا قد تعرضا لإصابات بطلقات نارية أثناء قيامها بتأمين مكتب بريد ام خنان التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على يد عدد من المسلحين، من مستشفى قويسنا العام بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهما .

وأكد الدكتور مجدى جاد مدير عام مستشفى قويسنا العام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخفيرين هما "إبراهيم س ع" 45 سنة، مقيم بقرية أم خنان، و"زينهم ا م" 37 سنة، وكانا قد أصيبا بطلق نارى خرطوش سطحى، وخرجا بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وذلك للعرض على النيابة، وذلك بعد الاستقرار الكامل لحالتهما.

وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الخفيرين المكلفين بتأمين مكتب بريد أم خنان بمركز قويسنا على أيدى عدد من المسلحين فروا هاربين.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا العام وإسعافهما، والعمل على العلاج الطبى المناسب لهما .وأكدت مصادر بمديرية أمن المنوفية أن سبب التعدى المسلح على مكتب البريد لا يمكن الجزم به، أنه من أجل الاستيلاء على مكتب البريد، خاصة أن الاعتداء تم على الأفراد مباشرة وفروا هاربين .

فيما شكل مدير أمن المنوفية فريقا للبحث الجنائى للكشف عن التفاصيل الكاملة الواقعة وعن ملابسات الواقعة، وملاحقة المتورطين بها للحد من انتشار الجريمة.