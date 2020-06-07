حملة على الصيدليات بمدينة القصير للتأكد من توافر المستلزمات الطبية..صور

شنت إدارة تموين القصير بمحافظة البحر الأحمر ، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، حملة مكثفة على جميع الصيدليات بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على كافة منافذ البيع والصيدليات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات، وأكد مجلس مدينة القصير أن الحملة استهدفت المرور على عدد كبير من الصيدليات بشارع الجمهورية وشارع العاشر من رمضان وشارع 6أكتوبر ومناطق شنيشن والأمل، وذلك للتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات وبيعها بالأسعار الرسمية طبقا لفواتير الشراء.
واضاف البيان أن مسئولى الرقابة التموينية، اكدوا علي أن تلك الحملات تأتى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء، والتعامل بحزم مع المخالفين، وتوفير المستلزمات الطبية باسعار مخفضة خاصة الكمامات.
كانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أسعار منتجات بيع منفذ الإدارة الزراعية بمدينة القصير، والذى يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء وجشع التجار، للتخفيف عن كاهل المواطنين .
وأكدت الوحدة المحلية بالقصير، فى بيان أسعار منتجات منفذ الإدارة الزراعية بمدينة القصير، اليوم الثلاثاء، أن كيلو الفراخ الأبيض يتم بيعه داخل منفذ الإدارة الزراعية بسعر 31 جنيها، وكيلو الفراخ البلدية بـ37 جنيها، فراخ بلدى مزارع 38 جنيها للكيلو، والبانية بسعر 70 جنيها، الوراك 35 جنيها، ديوك حشو 40 جنيها.
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