حملة على الصيدليات بمدينة القصير للتأكد من توافر المستلزمات الطبية..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت إدارة تموين القصير بمحافظة البحر الأحمر ، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، حملة مكثفة على جميع الصيدليات بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على كافة منافذ البيع والصيدليات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات، وأكد مجلس مدينة القصير أن الحملة استهدفت المرور على عدد كبير من الصيدليات بشارع الجمهورية وشارع العاشر من رمضان وشارع 6أكتوبر ومناطق شنيشن والأمل، وذلك للتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات وبيعها بالأسعار الرسمية طبقا لفواتير الشراء.

واضاف البيان أن مسئولى الرقابة التموينية، اكدوا علي أن تلك الحملات تأتى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء، والتعامل بحزم مع المخالفين، وتوفير المستلزمات الطبية باسعار مخفضة خاصة الكمامات.