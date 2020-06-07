اليوم السابع
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حملات لرش وتطهير الشوارع والمنشآت ورفع 567 مخالفة بالمنيا والبحيرة

الأحد، 07 يونيو 2020 11:38 ص
حملات لرش وتطهير الشوارع والمنشآت ورفع 567 مخالفة بالمنيا والبحيرة رش وتطهير
المنيا- حسن عبد الغفار – البحيرة ناصر جودة

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تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في أعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم مستشفى ابوقرقاص العام وأقسام المستشفى وكذلك الشوارع بمركز ومدينة ابوقرقاص بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ابوقرقاص، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

كما تابع الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، الأوضاع الصحية بمستشفى أبوقرقاص ، كما تفقد رئيس المركز الحملة الميكانيكية بمدينة ابوقرقاص وتفقد معدات النظافة ومعدات الإزالة.

كما أعلن، رئيس المركز، عن فض سوق قرية ساقية موسي ومنع أي تجمعات حفاظا على حياه المواطنين وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

كما شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة المنشآت والهيئات والشوارع والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياة المواطنين و تجنبا  لنشر العدوى بالفيروس.

وفي هذا الشأن شهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة  و الطب البيطري أسفرت عن رش وتطهير :-

مبنى الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية والتأمينات والسجل المدنى  والتأمين الصحى وموقف السيارات بمدينة الرحمانية، بعض المنازل والشوارع بقريتي النخلة البحرية و الغابة وكذا بعض المصالح الحكومية والبنوك والادارة الصحية والتأمين الصحي بابوحمص وحدة الرعاية الصحية بالمحمودية.

قري دست الأشراف والنجيلة و ابيوقا وكوم شريك و مكتب بريد الطود بكوم حمادة، عزبة شعير وحبشي وشارع المعهد الدينى والروضة ومساكن معهد القراءات وهندسة سكنيده و ميدان الاتوبيس و خلف مبنى الوحدة المحلية بدمنهور، منطقتي نظير والمراكبية  بكفر الدوار.

كما وجه محافظ  لبحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية وإزالة كافة حالات إشغال الطريق التي تعوق الحركة المرورية وفض الأسواق ومنع التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

و قامت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار - دمنهور  - الدلنجات  بتنفيذ حملات موسعه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطه المرافق أسفرت عن :-

تحرير 3 محاضر بيئة واشغالات وإزالة 350 مخالفة إشغال طريق بمناطق السناهرة، الطريق الزراعي وأمام مستشفى الحميات وأسفل الكوبرى على الطريق الزراعي بكفر الدوار .

رفع 147 حالة إشغال بدمنهور وتم التخفظ علي خلاطة مستخدمة في البناء بعزبة دهشور، رفع 70 حالة إشغال من الطرق والشوارع بمركز ومدينة الدلنجات.

 

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كورونا

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