اليوم السابع
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حرائق غابات فى إيران تمتد لغرب البلاد وتلويح بشبهة جنائية.. صور وفيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 04:55 م
حرائق غابات فى إيران تمتد لغرب البلاد وتلويح بشبهة جنائية.. صور وفيديو حرائق الغابات فى ايران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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امتدت سلسلة حرائق الغابات فى إيران إلى غابات ومراعى مدينة "دنا" وقرية "تمنك" الواقعة شمال اقليم كهكيلوية وبوير احمد غرب البلاد، وقالت وكالة تسنيم فأن ألسنة اللهب تتصاعد وتمتد كل لحظة بسبب نقص الامكانات والعنصر البشرى والمعدات وهبوب الرياح.

 

 

وكان اندلع حريق ضخم أمس السبت في مساحة خضراء محاذية لسجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية طهران المخصص للسجناء السياسيين.

 

ولوحت تقارير إلى وجود شبهة جنائية وتعمد فى اشعال الحرائق التد تصفها بالغامضة والممتدة منذ أيام فى غابات إيران.

 

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ايران

حرائق الغابات

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