حرائق غابات فى إيران تمتد لغرب البلاد وتلويح بشبهة جنائية.. صور وفيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

امتدت سلسلة حرائق الغابات فى إيران إلى غابات ومراعى مدينة "دنا" وقرية "تمنك" الواقعة شمال اقليم كهكيلوية وبوير احمد غرب البلاد، وقالت وكالة تسنيم فأن ألسنة اللهب تتصاعد وتمتد كل لحظة بسبب نقص الامكانات والعنصر البشرى والمعدات وهبوب الرياح.

آتش سوزی در جنگل های #دنا این بار در روستای تمنک بخش پاتاوه#زاگرس_در_آتش pic.twitter.com/BWWpx0dLvt — پایگاه خبری تحلیلی عصر دنا (@asrdena_ir) June 7, 2020

وكان اندلع حريق ضخم أمس السبت في مساحة خضراء محاذية لسجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية طهران المخصص للسجناء السياسيين.

ولوحت تقارير إلى وجود شبهة جنائية وتعمد فى اشعال الحرائق التد تصفها بالغامضة والممتدة منذ أيام فى غابات إيران.















