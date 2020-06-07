اليوم السابع
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حبس عامل نصب على المواطنين واستولى على مليون ونصف المليون جنيه بالإسكندرية

الأحد، 07 يونيو 2020 01:04 م
حبس عامل نصب على المواطنين واستولى على مليون ونصف المليون جنيه بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مليون ونصف المليون جنيه، بحجة استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط  فرع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص، بقيام عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها  1600000 مليون وستمائة ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
 
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

 


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