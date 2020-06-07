حبس المتهمين بقتل شاب لسرقة دراجته البخارية بالشرقية ٤ أيام

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بقتل سائق وسرقة دراجته البخارية" تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور علي جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثاني الزقازيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالتنسيق مع الأمن العام إلي قيام كل من بإستدرج المجني عليه لتوصيلهم، وفي الطريق قاموا بالتعدي عليه بالة حادة وسرقة التروسكيل، وتم تحديد الجناة وهم كل من " حسين م ج" و" محمد ن إ" و" حامد ن م " وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5992 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020

وفي سياق متصل ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون دائرة المركز، بسبب خلافات بين المجني عليه وعم أحد المتهمين.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفى العام وتم القبض علي المتهمين وجاري إحالتهما للنيابة العامة.