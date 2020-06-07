اليوم السابع
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جو بايدن مهاجما ترامب: لا يمكننا منحه أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض

الأحد، 07 يونيو 2020 05:57 م
جو بايدن مهاجما ترامب: لا يمكننا منحه أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض جو بايدن
ريهام عبد الله

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واصل جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هجومه على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه استخدم كلماته للتحريض على العنف، وإذكاء نيران الكراهية، قائلا :"لا يمكننا منحه 4 سنوات أخرى فى البيت الأبيض".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كلمات الرئيس مهمة، مرارًا وتكرارًا ، استخدم دونالد ترامب بلا هوادة التحريض على العنف، وإذكاء نيران الكراهية والانقسام، لا يمكننا منحه أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض".

جو بايدن
جو بايدن

 

شدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، على أهمية هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى 150 يوما على الانتخابات.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً.. علينا هزيمة دونالد ترامب، وبمجرد قيامنا بذلك، لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا.. ساعدونا على تحقيق ذلك".

ويواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في التغريدة  التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض كوفيد 19 عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".


ترامب

دونالد ترامب

بايدن

جو بايدن

الانتخابات الامريكية

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