اليوم السابع
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جمهورية التشيك تعتزم زيادة نسبة عجز موازنة العام الجارى للمرة الثالثة

الأحد، 07 يونيو 2020 09:15 م
جمهورية التشيك تعتزم زيادة نسبة عجز موازنة العام الجارى للمرة الثالثة التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيليروفا أن الحكومة تعتزم زيادة نسبة عجز موازنة العام الجاري للمرة الثالثة، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا من المرجح أن تكون أقوى من التوقعات السابقة وفقا لوسائل الإعلام.
 
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شيليروفا القول إن الحكومة سوف تراجع عجز الموازنة ليصبح نحو 500 مليار كرون 21.2 مليار دولارأو ما يعادل 9% من حجم الاقتصاد، بعدما كانت قد حددته في الخطة الحالية بـ 300 مليار كرون.
 
وتعتزم شيليروفا تقديم خطة الموازنة المعدلة في نهاية يونيو الجاري.
 
وقالت الوزيرة : لأننا نريد الاستثمار بقوة ودعم القرى والبلدات والمناطق، سوف يكون من الضروري زيادة نسبة العجز.

التشيك

عجز الموازنة

كورونا

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