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جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب كلية الهندسة بالمطرية

الأحد، 07 يونيو 2020 11:46 ص
جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الهندسة بالمطرية عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادي للألتحاق باقسام الفرقة الأولى بالكلية تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور محمد حسنين عميد الكلية وذلك من خلال تسجيل الدخول على الرابط التالى: http://app2.helwan.edu.eg/Matarya.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يقوم الطلاب بالدخول على الرابط وتسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون  والبريد الإلكتروني وتسجيل الرقم السري ورغبات الطالب عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع، ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.

 ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب .

 

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