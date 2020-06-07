اليوم السابع
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جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية

الأحد، 07 يونيو 2020 03:22 م
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية بوابة التعقيم
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة قامت بتوزيع وتشغيل بوابات التعقيم الذاتى الالكترونية الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية وتوزيع 60 بوابة تعقيم ذاتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم، وتم نشر البوابات حسب نشاط كل مكان بما يتناسب مع اعداد المترددين.

 كما تم توزيع وتشغيل بوابات التعقيم التى تسلمتها الجامعة من وزارة التعليم العالى لتطبيق خطة الاجراءات الاحترازية فى اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19) التزاماً بتطبيق جميع بروتوكولات مكافحة العدوى الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والتى من بينها عمل تعقيم ذاتى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب و الأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية لتقليل خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (2)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (2)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (3)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (3)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (4)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (4)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (5)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (5)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (6)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (6)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (7)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (7)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (8)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (8)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (9)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (9)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (10)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (10)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (11)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (11)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (12)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (12)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (13)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (13)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (14)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (14)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (15)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (15)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (16)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (16)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (17)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (17)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (18)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (18)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (19)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (19)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (20)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (20)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (21)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (21)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (22)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (22)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (23)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (23)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (24)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (24)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (25)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (25)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (26)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (26)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (27)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (27)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (28)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (28)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (29)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (29)

 

جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (1)
جامعة المنصورة تنشر بوابات التعقيم داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية (1)

 


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جامعة المنصورة

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