اليوم السابع
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توزيع 4875 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة فى الجيزة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:54 م
توزيع 4875 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة فى الجيزة علاج - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة او الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حاله.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة بأجمالي 72 فريق من القائمين علي التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضه ومراقب .

 

وأوضح المحافظ أن الفرق تتنشر فى جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية وبها بيان توضيحى بإرشادات الاستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

وأضاف راشد أنه تم أمس توزيع 694 حقيبة أدوية علي الحالات البسيطة والمخالطة لمصابي فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية علي الاحياء والمراكز الأتية علي مدار اليوم وهم كالتالي

توزيع عدد 117 حقيبة بأوسيم وعدد 1 حقيبة بالعمرانية وعدد11 حقيبة بجنوب الجيزة وعدد 11 حقيبة بمدينة الشيخ زيد وعدد 30 حقيبة بأبو النمرس وعدد 25 بالبدرشين و عدد 7 حقيبة بالعجوزة وعدد 31 حقيبة بالهرم وعدد 8 حقيبة بالصف وعدد 60 حقيبة بكرداسة وعدد 88 حقيبة بأطفيح وعدد 23 حقيبة بمنشأة القناطر و 37 حقيبة بالعياط و 118 حقيبة ببولاق الدكرور وعدد 4 حقيبة بالسادس من أكتوبر و44 حقيبة بالحوامدية و62 حقيبة بالوراق و 17 حقيبة بشمال الجيزة .

 


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