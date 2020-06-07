تنفيذ 1220 حكما قضائيا وضبط 38 قطعة سلاح فى حملة على العناصر الخطرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقية أليه عيار 7.62 × 39 و"33" طلقه من ذات العيار و16 فرد روسى محلى الصنع "8" طلقات من ذات العيار و9 بندقية خرطوش عيار 12 محلية الصنع وفرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 38 و 41 طلقة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات "30" قطعة من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 820 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم حشمت ع ع ع 20 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا بقصد الأتجار و "47 " قطعة من مادة الحشيش المخدر "4" لفافه شابو ومبلغ 1150 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم محمد م م ا 41 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا بقصد الأتجار.

فى مجال الضبط والأحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طما من ضبط المدعو مكين خ م 35 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إحراز سلاح بدون ترخيص .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1220 " حكما قضائيا متنوعا وفـى مجال التموين تم ضبط 51 قضية تموينية منها ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 8" قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 3 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز وقضية حيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير.

فـى مجال ضبط قضايا المسطحات تم ضبط " 7" قضية و صيد و ملاحة جـارى الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلـه.