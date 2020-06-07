تنفيذ قرارين إخلاء إدارى بمدينة ميت غمر لعقارين يمثلان خطورة على المواطنين

الدقهلية شريف الديب

شكلت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة بمتابعة من مهندس عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وذلك لتنفيذ قرارين إخلاء إدارى الصادران بناء على قرار إزالة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 106 لسنة 2018 و 124 لسنة 2018 لعقار بشارع الأسماعيلية المتفرع من شارع الأمام الشافعي، ولعقار بمنطقة فاطمة الزهراء بمدينة ميت غمر، لتشكيلهم خطورة على السكان والمواطنين، وذلك بحضور محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، و المهندس مسعد عبد الله، و مدير التنظيم و هانى مسعد وكيل إدارة الشئون القانونية، برئاسة المركز و محمود صلاح باحث قانونى بإدارة الشئون القانونية، وقوة من قسم شرطة ميت غمر.

يذكر بأن كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على اعمال الاخلاء الإدارى وأعمال الازالة لعدد 3 عمارات سكنية قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمنطقة سندوب بالمنصورة، والتى تعترض استكمال تنفيذ المشروع القومى لإعاده تأهيل مساكن سندوب، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية باشراف اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية ،وقال محافظ الدقهلية بان اخلاء وازالة العمارات المشار اليها تستهدف استكمال التنفيذ لمشروع الاسكان بسندوب، وذلك باعتبارة مشروعا قوميا سيكون ضمن الافتتاحات الرئاسية لعام 2021 والذى يعد نقله حضاريه ونوعيه بمدينة المنصورة، واوضح محافظ الدقهلية بان المشروع الجارى تنفيذه يضم 35 عمارة سكنية بتكلفة تقديرية مليار و800 مليون جنيه ،وقال المحافظ بان هناك تنسيق وتعاون تام مع الجهة القائمة على التنفيذ " الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " وكافة الاجهزة المعنية لمتابعه التنفيذ مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع فى موعده المحدد.

وفى ذات السياق قال محافظ الدقهلية انه فى اطار الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بتوفير السكن الملائم للمواطنين على مستوى المحافظات المصرية ،جاءت الدقهلية ضمن المحافظات التى حظيت بمشروعات للاسكان الاجتماعى خلال السنوات الماضية مشيرا انها بلغت ما يزيد على13 ألف وحده سكنية بنطاق المحافظة أبرزها الإسكان الاجتماعى بجمصه بعدد 5304 وحده سكنية ، و 1700 وحده إسكان اجتماعى بالشيخ زايد بجمصة، إضافة إلى مشروعات الاسكان الاجتماعى الموزعة على مراكز ومدن المحافظة لخدمة مواطنى الدقهلية.