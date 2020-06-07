تقرير بريطانى: تركيا تشعل مجددا توترات الغاز فى البحر المتوسط

كتبت: هناء أبو العز

أفاد موقع أويل برايس البريطاني، أنه وتحت الضغط في ليبيا ، حيث تدخل تركيا في مواجهة مباشرة مع المشير حفتر في معركة مستمرة للسيطرة على عائدات النفط في البلاد ،والتعثر في سوريا، تقوم تركيا مرة أخرى بزيادة تصعيد الموقف في البحر الأبيض المتوسط، و تستعد هذه المرة لإصدار رخص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبى.

وحسب التقرير لم يعد الأمر يتعلق بقبرص فقط، حيث مُنحت شركة النفط والغاز التركية التي تديرها الدولة تراخيص من الحكومة التركية للتنقيب عن النفط والغاز في 24 موقع في شرق البحر الأبيض المتوسط. سبعة من هذه المواقع تقع قبالة ساحل الجزر اليونانية الرئيسية.

أكد التقرير إنه استفزاز مباشر أثار حفيظة اليونان، وقلق الخبراء من أن هذا قد يؤدي إلى اشتباكات مباشرة بمجرد أن تبدأ تركيا التنقيب عن التنقيب. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت تركيا مسودة خطة لترخيص التنقيب عن البترول التركي.