اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير بريطانى: تركيا تشعل مجددا توترات الغاز فى البحر المتوسط

الأحد، 07 يونيو 2020 12:50 م
تقرير بريطانى: تركيا تشعل مجددا توترات الغاز فى البحر المتوسط التنقيب عن الغاز - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد موقع أويل برايس البريطاني، أنه وتحت الضغط في ليبيا ، حيث تدخل تركيا في مواجهة مباشرة مع المشير حفتر في معركة مستمرة للسيطرة على عائدات النفط في البلاد ،والتعثر في سوريا، تقوم تركيا مرة أخرى بزيادة تصعيد الموقف في البحر الأبيض المتوسط، و تستعد هذه المرة لإصدار رخص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبى.
 
وحسب التقرير لم يعد الأمر يتعلق بقبرص فقط،  حيث مُنحت شركة النفط والغاز التركية التي تديرها الدولة تراخيص من الحكومة التركية للتنقيب عن النفط والغاز في 24 موقع في شرق البحر الأبيض المتوسط. سبعة من هذه المواقع تقع قبالة ساحل الجزر اليونانية الرئيسية.
 
أكد التقرير إنه استفزاز مباشر أثار حفيظة اليونان، وقلق الخبراء من أن هذا قد يؤدي إلى اشتباكات مباشرة بمجرد أن تبدأ تركيا التنقيب عن التنقيب. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت تركيا مسودة خطة لترخيص التنقيب عن البترول التركي.
 

تركيا

اليونان

ليبيا

شرق المتوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة