اليوم السابع
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تقارير: رئيس وزراء بريطانيا يعتزم تخفيف إجراءات كورونا للعزل العام

الأحد، 07 يونيو 2020 02:00 ص
تقارير: رئيس وزراء بريطانيا يعتزم تخفيف إجراءات كورونا للعزل العام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز

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قالت صحف يوم السبت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم تخفيف القواعد المفروضة على تناول الطعام وإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق إضافة إلى الإسراع بخطط الاستثمار الحكومية في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا لإباحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق وهو أمر قاصر حاليا على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى الكويكرز.

وأضافت الصحيفة إنه سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص ابتداء من أول يوليو تموز في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتبارا من 15 يونيو في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن "بوريس يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبه الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف". وأضاف أن رئيس الوزراء يشعر بقلق من توقعات حدوث زيادة كبيرة في عدد العاطلين.

ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تعليق على التقرير.

من ناحية أخرى قالت صحيفة صنداي تليجراف إن جونسون يعتزم خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مستشفى جديدا كانت قد وعدت بها قبل انتخابات ديسمبر الماضي.


بوريس جونسون

بريطانيا

كورونا

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