تغريم 46 سائقا بالزقازيق لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ضبط 46 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى، وعداد وسرفيس، مخالفة بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن، ذلك استمراراً للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامه للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنيه باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وكان قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه استمراراً للحملات المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة ، وبالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط 46 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين .

حملات مرورية على المواقف للتأكد من ارتداء السائقين للكمامة

حملات مرورية على المواقف للتأكد من ارتداء السائقين للكمامة