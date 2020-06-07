تعرف على الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر الدولى تمهيدًا لعودة الرحلات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مطار الأقصر الدولى، بدء أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعى فى مختلف صالات المطار، وذلك تمهيداً لعودة رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية، ووضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة وتطهير المطار يومياً، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مطار الأقصر الدولي بقيادة الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، للحد من انتشار فيروس كورونا ولحماية الركاب المسافرين والعمال.

وأكد الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، أنه تم تكثيف العمل داخل المطار للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لعودة الرحلات، حيث شملت الإجراءات وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، بالإضافة إلي وضع علامات لوقوف والحركة ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلاً عن إستمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يومياً وباستمرار، حيث يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي يتخذها المطار وتنفيذا لتوجيهات وزير الطيران وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بإتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت قد بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الأخذ بأحدث مستجدات فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التى تعد من أهم أعراض فيروس كوفيد 19، وذلك تمهيدا واستعدادا لعودة واستئناف حركة الطيران من قبل الحكومة، وبدأت لشركة القابضة للمطارات والملاحة ذلك عن طريق نشر كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمرا بكافة المطارات المصرية وفق خطة سريعة، بدأ تنفيذها، وكشف مصادر مسئولة، بأن مطار القاهرة قد انتهى اليوم الخميس، من تركيب عدد 2 كاميرا بصالة الوصول بمبنى الركاب رقة 3، وهذان الكاميرتان هم هدية مقدمة من الحكومة الصينية إلى وزارة الصحة المصرية.







